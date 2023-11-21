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المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية

09:50 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف قاعدة أمري

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مصراوي

أعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عناصرها استهدفت قاعدة عين الأسد بغرب العراق التي تستضيف قوات أمريكية، وقاعدة الشدّادي جنوب الحسكة السورية، بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية في وقت سابق من اليوم أن قواتها في قاعدة عين الأسد العراقية تعرضت لهجوم بصاروخ باليستي قصير المدى، موضحة أن الهجوم أسفر عن 8 إصابات بين جنودها.

وأشارت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن طائرة حربية تابعة لها قصفت مجموعة مسلحة مدعومة من إيران ضالعة في الهجوم.

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