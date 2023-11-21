متحدث الصحة بغزة: الاحتلال ينتقم من مستشفيات القطاع

مصراوي:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريحات لقناة "الجزيرة" اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات انتقامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.

وبينما أكد المتحدث أن الاحتلال يعيد في المستشفى الإندونيسي تكرار ما فعله بمجمع الشفاء، من استهداف بالقصف والاقتحام ومن ثم إجبار النازحين والمرضى به على النزوح القسري، أضاف: "استطعنا إجلاء 320 جريحًا ومرافقًا لهم من المستشفى الإندونيسي، ونخشى على حياة الموجودين داخل مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري، إن القوات الإسرائيلية طوقت منطقة جباليا شمالي قطاع غزة بالكامل.