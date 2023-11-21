المقاومة الفلسطينية تستهدف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية

مصراوي

استهدفت المقاومة الفلسطينية "حماس"، قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة عين هشلوشا بغلاف قطاع غزة.

وفيما سبق أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" للأنباء، بأنّ اتفاقًا بين إسرائيل وحماس في مراحله النهائية وأقرب من أي وقت مضى، وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المصدر المطلع لـ"رويترز"، أنّ الاتفاق ينص على وقف الأعمال القتالية لعدة أيام وإطلاق سراح نحو 50 محتجزا مدنيا لدى حماس وإطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول في حركة حماس، أن الحركة تنتظر رد إسرائيل بخصوص اتفاق للهدنة الإنسانية في قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، في بيان مقتضب "مازلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق".