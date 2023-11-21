طبيب من المستشفى الإندونيسي: تم إجلاء 200 جريح ومرافق في حافلتين أمس

مصراوي

قال رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الإندونيسي، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر الطاقات البشرية والإدارية للمستشفى ما أخرجه عن الخدمة.

وتابع رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الإندونيسي، أن المستشفى محاصر وكل من يخرج منه فحياته عرضة للخطر، وهو هدف للقصف العشوائي ولا تعليمات بشأن مصير المرضى.

ولفت رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الإندونيسي إلى أنه تم إجلاء 100 جريح و100 مرافق في حافلتين أمس.

وأضاف "الوضع الذي نعيشه مأساوي ولا يمكن وصفه وهناك جثث في الأقسام، ونقوم بنقل الجثث بأنفسنا وهذا يفوق قدرة الإنسان على التحمل".