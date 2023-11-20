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BBC

الصحة بغزة، الشمال بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق

10:49 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

أشرف القدرة

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مصراوي

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، وصل 500 إصابة من المستشفى الإندونيسي بغزة منها حالات معقدة، والمستشفى لا يزال محاصرا من قبل قوات الاحتلال.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة للجزيرة، اليوم الإثنين، "نعمل على إجلاء جرحى من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفيات غزة وخارجها"
وأكد أن مسيرات إسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في ساحات المستشفى الإندونيسي، فإن شمال قطاع غزة بات بلا أي خدمات صحية على الإطلاق.
ولفت إلى أن 12 شهيدًا داخل المستشفى الإندونيسي لا تستطيع الطواقم الطبية التعامل معهم، فإن الطواقم الطبية لديها إمكانيات محدودة بالمستشفى الإندونيسي.

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