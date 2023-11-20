دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم نحو المستشفى الإندونيسي في غزة

غزة - (بي بي سي)

تفيد التقارير الواردة من غزة بأن الدبابات الإسرائيلية تتقدم صوب المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، بعد أن أعلنت إدارة المستشفى مقتل 12 شخصا في غارة إسرائيلية على المنشأة الطبية.

وتحققت "بي بي سي" من صحة صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دبابات إسرائيلية بمحاذاة الجانب الشمالي من المستشفى.

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على المنشأة الطبية.