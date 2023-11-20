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وزير الصحة التركي: سننقل 61 مريضًا من غزة عبر مصر إلى بلادنا

12:46 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه

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أنقرة - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أنه سيتم نقل 61 مريضًا من قطاع غزة، إلى تركيا، بعد أن عبروا معبر رفح الحدودي إلى مصر، صباح اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن وزير الصحة التركي أشار على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عبور 61 مريضًا مع 49 مرافقًا، مساء أمس الأحد، من غزة إلى مصر، للمبيت في مستشفى العريش ثم نقلهم صباحًا إلى العاصمة التركية.

وقال قوجة إن "علاج كل مريض من غزة هو واجبنا تجاه إخواننا وتجاه ضمير الإنسانية الجريح".

جدير بالذكر أن تركيا تواصل نقل المرضى من غزة عبر مصر، حيث وصلت طائرتان يوم الأربعاء الماضي إلى العاصمة أنقرة، قادمتان من مطار العريش في مصر، وعلى متنهما 27 مريضًا فلسطينيًا و13 مرافقًا.

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