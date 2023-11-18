الأمم المتحدة: حرمان المدنيين من الاحتياجات الأساسية جريمة حرب وفق ميثاق روما

مصراوي

قال المقرر الأممي الخاص للحق في المياه، إن حرمان المدنيين من الاحتياجات الأساسية ومنها المياه مصنف كجريمة حرب وفقا لميثاق روما.

وتابع المقرر الأممي الخاص للحق في المياه للجزيرة مباشر: أننا "نشهد إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي والتهجير القسري"

ولفت المقرر الأممي، أن المياه التي سمح بها لسكان جنوب غزة لا تشكل شيئا وهي مجرد دعاية.

وأوضح أن ما دخل من الوقود يشكل 9 بالمئة فقط من احتياجات غزة ويجب وقف إطلاق النار هناك.