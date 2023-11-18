"الفاخورة وتل الزعتر وأبو حسين".. صواريخ الاحتلال تُدمر 3 مدارس وتٌسقط عشرات الشهداء

مصراوي

استهدف طيران الاحتلال اليوم السبت، 3 مدارس في شمالي قطاع غزة وهما "الفاخورة وتل الزعتر وأبو حسين"، الاستهداف الذي أسقط عشرات الشهداء والجرحى، أغلبهم من المدنيين العزل وتحديدا النساء والأطفال.

الثلاث مدارس التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، يتبعون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في قطاع غزة، ومخصصين لاستقبال النازحين في أوقات الحرب.

مدرسة أبو حسين

استهدف الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة أبو حسين، في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقا لما أعلنه تلفزيون فلسطين.

وحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال استهدف مدرسة أبو حسين والتي تأوي داخلها العشرات من النازحين، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين النازحين.

مدرسة الفاخورة

و استهدف الاحتلال الإسرائيلي، أيضًا اليوم السبت، مدرسة الفاخورة للنازحين، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتعد تلك المرة الثانية التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة بجباليا، والتي تأوي بداخلها عدد كبير من النازحين في شمال القطاع.

سقط نحو 200 شهيدًا حتى الآن في المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال اليوم السبت، بقصفها مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووفقا للصحفي الفلسطيني عماد زقوت، في حديثه مع قناة الجزيرة، فقد أعلن أنّ الإحصائية الأولية لضحايا مجزرة مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في جباليا، نحو 200 شهديًأ وعدد كبير من الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

مدرسة تل الزعتر

وبعد وقت قليل من استهداف مدرسة الفاخورة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، سقوط نحو 50 شهيدًا على الأقل في قصف على مدرسة تل الزعتر، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، التي تأوي بداخلها عشرات النازحين بشمال قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تمارا الرفاعي، إنه بحكم القانون الدولي الإنساني فإنّ كافة المستشفيات محمية ويجب أن تستمر في عملها.

وتابعت المتحدثة باسم الأونروا، في مكالمة هاتفية لقناة الجزيرة: "عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا".

وأضافت المتحدثة باسم الأونروا:" كميات الوقود التي تدخل غزة تمثل نصف الحد الأدنى لتغطية عمليات الأونروا في غزة، وبحكم القانون الدولي الإنساني كافة المستشفيات محمية ويجب أن تستمر في عملها".

وأشارت المتحدثة باسم الأونروا:" كميات الوقود التي تدخل غزة تمثل نصف الحد الأدنى لتغطية عمليات الأونروا في غزة، وأبلغنا القوات الإسرائيلية بإحداثيات منشآتنا واستهداف مدرسة تابعة لنا مخالف للقانون الدولي".