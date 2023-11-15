صحفي يروي تفاصيل ما حدث بعد اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء

غزة - (ا ف ب)

قال صحفي يعمل مع وكالة الأنباء الفرنسية إن جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين اقتحموا فجر اليوم الأربعاء مستشفى الشفاء في غزة، أمروا الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المجمع الطبي الأكبر في القطاع بالاستسلام، وأن الآلاف منهم قد خرجوا إلى الساحة وأياديهم مرفوعة في الهواء، وأضاف أن أصوات بكاء النساء والأطفال تعالت بالأقسام المختلفة فيما كان الجنود يفتحون النار خلال تنقلهم من غرفة لأخرى.

بعد اقتحامهم فجر الأربعاء مستشفى الشفاء في مدينة غزة، أمر جنود الاحتلال الإسرائيلي بعضهم مقنعًا وآخرون يطلقون النار في الهواء، الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المجمع الطبي الأكبر في القطاع بالاستسلام، وفق صحافي يعمل مع وكالة الأنباء الفرنسية.

وبلغة عربية ركيكة، صرخ جندي: "كل الشبان من 16 عامًا وما فوق، عليكم رفع أيديكم إلى فوق والخروج من المبنى إلى الساحة الخارجية وتسليم أنفسكم". وفورًا، بدأ مئات من الشبان الخروج من العديد من الأقسام الطبية.

وخرجت طوابير من الفلسطينيين من أقسام الحروق والولادة والجراحة وغسيل الكلى رافعين أياديهم، وفق ما أفاد الصحافي العالق في المشفى بعد أن كان قصده قبل أيام للقيام بتغطية. وفي الساحة، شاهد قرابة ألف شخص وأياديهم في الهواء، وطلب الجنود من البعض خلع ملابسهم.

وداخل أروقة المجمع، كان بعض الجنود يطلقون النار في الهواء عند تنقلهم من غرفة إلى أخرى وهم يقومون بعمليات بحث وتفتيش دقيقة. وتعالت أصوات بكاء نساء وأطفال في الأقسام المختلفة. ومقابل قسم الطوارئ، وضع الجنود بوابة إلكترونية نصبت عليها كاميرات.

كما دخلت دبابات إسرائيلية المجمع، وتمركزت أمام أقسام مختلفة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن عن تنفيذ عملية ضد نشطاء حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طالب "جميع أعضاء الحركة في المستشفى بالاستسلام" بينما لا يزال آلاف المدنيين يحتمون داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم ترد أي معلومات عن وجود أسرى بمستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وصفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي عن وجود أسلحة للمقاومة الفلسطينية داخل مجمع الشفاء بـ "الكذب المفضوح"، معتبرة إياها مسرحية من مسرحيات الاحتلال ولا تنطلي على أحد، على حد قوله.