بعد استقالة 50 عضوًا من مجالسه المحلية.. زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لهدنة لفترات أطول في غزة

لندن - (بي بي سي)

قرر زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر طرح تصويت في مجلس العموم يضم تعديلاً لخطاب الملك الذي يوضح الخطوط العريضة لموقف الحكومة من الحرب على غزة.

التعديل المقترح يعكس المخاوف بشأن عدد القتلى المدنيين في غزة، ويحث على وقف القتال لـ"فترة أطول" لإيصال المساعدات، ولم يتناول موقف زعيم حزب العمال وقفاً فورياً لإطلاق النار.

وكان ما يقرب من 50 عضواً في المجالس المحلية التابعة لحزب العمال قد استقالوا احتجاجاً على موقف زعيم الحزب من الحرب.

ويزعم ستارمر أن وقف إطلاق النار لن يكون مناسباً، لأنه من شأنه أن يجمد الصراع و"يشجع" حركة حماس.

ومن المتوقع أن يتعرض موقف حزب العمال لضغوط كبيرة، اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يطلب الحزب الوطني الأسكتلندي إجراء تصويت يدعو إلى وقف إطلاق النار.

ويقول اقتراح الحزب الوطني الأسكتلندي إنه "يدين بشكل لا لبس فيه عمليات القتل المروعة التي ترتكبها حماس واحتجاز الرهائن" و"يؤكد من جديد أنه يجب أن تكون هناك نهاية للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".