أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية وارتكبت إبادة جماعية في غزة

انقرة - (ا ف ب)

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إسرائيل واصفا إياها بأنها "دولة إرهابية" واتهمها خلال كلمته أمام البرلمان بـ"ارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي في غزة"، مؤكدا على وجهة نظره بأن حركة حماس ليست منظمة إرهابية. وتزامنت تصريحاته مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الأكبر في القطاع.

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" وقال إنها ترتكب "جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة"، مكررا موقفه بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ليست منظمة إرهابية.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "راحل" عن منصبه.

وقال أردوغان: "إذا واصلت إسرائيل مجزرتها فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية". واصفا حماس بأنها حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.

وتابع الرئيس التركي: "هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة وستتخذ تركيا خطوات على الساحة الدولية لوقفها". مضيفا: "تركيا ستعمل على الساحة الدولية لضمان اعتبار المستوطنين الإسرائيليين إرهابيين".

وتزامنت تصريحات أردوغان مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في غزة، فيما قالت تل أبيب إنها عملية "دقيقة وموجهة" ضد عناصر حركة حماس.