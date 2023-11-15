مسيرة كبرى لعائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم

مصراوي

خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، اليوم الثلاثاء، في مسيرة كبرى ستستمر لمدة 5 أيام من العاصمة تل أبيب إلى مدينة القدس، لمطالبة حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ببذل مزيد من الجهود لضمان الإفراج عن ذويهم، وفقا لما أعلنته الشرق.

ووجه بعض أفراد عائلات الأسرى انتقادات لنتنياهو، بعدما فشل في استرجاع مواطنيه من أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية طوال الفترة الماضية سواء بالعملية العسكرية التي شنها على غزة أو بصفقة تبادل مع حماس كما صرح وزير دفاعه يوآف جالانت.

وطالب منتدى عائلات الأسرى والمفقودين المسؤولين في إسرائيل بعد عرقلة اتفاق على وشك الحدوث الليلة ويعلمون به وفق بيانهم.