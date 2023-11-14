وزير دفاع الاحتلال: لن يكون هناك مكان آمن في غزة حتى تحقيق أهدافنا

مصراوي

قال يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: جنودنا وصلوا إلى وسط مدينة غزة وهذا له أهمية كبرى.

وتابع وزير دفاع الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "حماس فقدت السيطرة على شمالي غزة"

ولفت جالانت، إلى أن مستشفى الرنتيسي لمرضى السرطان ومواقع أخرى كانت معاقل للمخربين، موضحًا أنه لن يكون هناك مكان آمن في قطاع غزة حتى تحقيق أهدافنا.

وأعرب عن استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجبهة الشمالية وجاهزون لأي تهديد.