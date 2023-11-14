الاحتلال الإسرائيلي يزعم توفير حضانات من أجل النقل المحتمل للأطفال الخدج من غزة

تل أبيب - (بي بي سي)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ينسق نقل حضانات إلى قطاع غزة تحسبًا لإجلاء أطفال خدج من أكبر مستشفى في القطاع.

وجاء البيان، الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبًا بصورة لجندية تقوم بإنزال حضانات من سيارة فان، في أعقاب نداءات استغاثة من مستشفى الشفاء بشأن حديثي الولادة مع اقتراب القوات البرية الإسرائيلية ونفاد الوقود اللازم لعمل المولدات.

وتحتشد دبابات الاحتلال الإسرائيلي عند أبواب مستشفى الشفاء الرئيسي في قطاع غزة الذي تعتبره الدولة العبرية مركزًا استراتيجيًا لحركة حماس، فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حماية آلاف الأشخاص العالقين فيه.

وصرح مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية بأن "17 جثة لشهداء على الأقل دفنت في مقبرة جماعية في موقع المؤسسة الاستشفائية، موضحًا أن بينهم 7 أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء.