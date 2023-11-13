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BBC

الاحتلال يزعم العثور على دراجة نارية كالتي استخدمت في 7 أكتوبر

10:04 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

مستشفى الرنتيسي

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مصراوي
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ثمة نفق قرب مستشفى الرنتيسي يقود إلى مدرسة وهناك قوة بحرية لحماس.
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عثرنا أسفل مستشفى الرنتيسي على دراجة نارية كالتي استخدمت في 7 أكتوبر.
وزعم أن حماس ربما احتجزت الأسرى في نفق بالقرب من مستشفى الرنتيسي، "عثرنا أسفل مستشفى الرنتيسي على مطبخ استخدم للمحتجزين ومن يحتجزونهم"
وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنحرر الأسرى وسوف نحرر غزة أيضا.

مستشفى الرنتيسي الاحتلال الإسرائيلي حماس

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