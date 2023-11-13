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BBC

رئيس أركان جيش الاحتلال: قواتنا مستعدة للقتال في الجبهة الشمالية

08:01 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

رئيس أركان جيش الاحتلال

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مصراوي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: الجيش مستعد بقوة للقتال في الجبهة الشمالية، مع وضع خطط عملياتية.

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه سيعيد الأمن للجنوب والشمال وسيحقق الانتصار بالقضاء على حماس.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "هذه ليست عملية عسكرية ولا جولة ومستمرون حتى تحقيق الانتصار الساحق".

ومن جانبه قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الضغط الدولي يزداد عليهم من أجل إنهاء الحرب والعدوان على قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمامه أسبوعان للحسم، قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا.

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