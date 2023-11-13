إعلان

BBC

المقاومة تستهدف دبابتين للاحتلال وتعلن قنص جندي في بيت حانون بغزة

06:18 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

قنص جندي في بيت حانون بغزة أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابتين إسرائيليتين شمال بيت حانون بقذيفة "الياسين 105"

وتابعت كتائب القسام، أن مقاوميها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شمال بيت حانون وإصابته إصابة مباشرة.

ومن جانبه قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الضغط الدولي يزداد عليهم من أجل إنهاء الحرب والعدوان على قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمامه أسبوعان للحسم، قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا.

المقاومة تستهدف دبابتين للاحتلال قنص جندي في بيت حانون استهداف دبابتين إسرائيليتين حركة حماس طوفان الأقصى قنص جندي إسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| اشتباكات عنيفة بين سرايا القدس وقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بغزة