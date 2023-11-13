المقاومة تستهدف دبابتين للاحتلال وتعلن قنص جندي في بيت حانون بغزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابتين إسرائيليتين شمال بيت حانون بقذيفة "الياسين 105"

وتابعت كتائب القسام، أن مقاوميها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شمال بيت حانون وإصابته إصابة مباشرة.

ومن جانبه قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الضغط الدولي يزداد عليهم من أجل إنهاء الحرب والعدوان على قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمامه أسبوعان للحسم، قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا.