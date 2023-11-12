الصليب الأحمر الدولي: تقلقنا ظروف الإجلاء غير الآمنة للمدنيين في غزة

مصراوي

عبّرت منظمة الصليب الأحمر الدولي، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء الظروف غير الآمنة التي يتم في ظلها إجلاء المدنيين في قطاع غزة.

وكان مسؤول البعثة الطبية النرويجية لغزة مادس جلبرت، قال اليوم الأحد، إن الإسرائيليين يستهدفون المستشفيات منذ عام 2006 ويهاجمون المنشآت المدنية.

وأكد مادس أن القوات الإسرائيلية قتلت اليوم 3 من زملائه الأطباء مع عائلاتهم، مشيرا إلى أن القادة الإسرائيليين يفلتون من العقاب لذلك يعودون لارتكاب الجرائم.

وأوضح مسؤول البعثة الطبية النرويجية لغزة، أن ما يحدث في القطاع سيكون عاراً في تاريخ الغرب.