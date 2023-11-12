أين عائلتك؟.. صحفي إسرائيلي يحرج نتنياهو ويسأله عن أبنائه والآخير يرد

مصراوي

رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على سؤال أحد الصحفيين الإسرائيليين، بشأن أين عائلته من الحرب في قطاع غزة؟، وذلك خلال مؤتمر صحفي أمس.

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن ابنه آفنر قد تجند للقتال ضمن قوات الاحتياط منذ اليوم الأول لحرب السابع من أكتوبر، قبل حتى تلقي الأمر رقم 8 ويخدم في الجيش منذ ذلك الحين.

وتابع بنيامين نتنياهو، أن ابنه الثاني يائير يقوم بالجهود في جمع التبرعات، لصالح الجيش الإسرائيلي، ومن أجل معدات لمنظمات الإغاثة .

وفي وقت سابق قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه من المحتمل أن تكون هناك صفقة لتحرير المختطفين.

وتابع نتنياهو في تصريحات له لشبكة NBC الأمريكية: "سوف ننتصر في هذه الحرب وليس لدينا خيار آخر".

وأعلنت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالقريب من مفاوضات إطلاق الرهائن، أنه من المحتمل الوصول إلى اتفاق خلال أيام.