مدير مستشفيات قطاع غزة: فقدنا الاتصال بالكادر الطبي في مستشفيي النصر والرنتيسي

كتبت- سلمى سمير:

أعلن مدير مستشفيات قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط المستشفى الإندونيسي ومستشفى مهدي للولادة.

وأفاد مدير مستشفيات قطاع غزة في بيان صحفي، أن الإخلاء القسري لمستشفيي النصر والرنتيسي للأطفال تسبب في إخراج المرضى للشوارع دون رعاية طبية، مضيفًا أنه تم فقد الاتصال بشكل كلي بالكادر الطبي بمستشفيي النصر والرنتيسي للأطفال.

وتحدث مدير مستشفيات قطاع غزة، عن كارثية الوضع في مستشفى الشفاء الطبي، والذي يحاصره الاحتلال بواسطة قناصته حيث لا يمكن الدخول أو الخروج من المستشفى والذي يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة.

قال مدير مستشفيات قطاع غزة، إن وزارة الصحة باتت غير قادرة على إحصاء الشهداء والجرحى لتعذر الوصول إليهم داخل مجمع الشفاء.

وأكد مدير مستشفيات قطاع غزة، أنه تم تقديم طلبات لدفن جثامين الشهداء، إلا أن الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في ساحة مستشفى الشفاء.

وحذر مدير مستشفيات قطاع غزة، من خطورة الوضع الصحي بالنسبة إلى مرضى الكلى والسرطان والقلب والذين لا يجدون مكانا يتوجهون إليه إضافة لعدم توافر ممر آمن لهم.

وطالب مدير مستشفيات قطاع غزة، مصر بتحريك سيارات الإسعاف إلى مجمع الشفاء وإنقاذ الجرحى والمواليد.