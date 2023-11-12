واشنطن تطلب توضيحًا من نتنياهو عن سيطرة إسرائيل على غزة بعد الحرب

كتبت- سلمى سمير:

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت توضيحًا من الاحتلال الإسرائيلي بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، التي تحدث فيه عن سيطرة حكومته في على الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وتتنافى تصريحات نتنياهو مع حديث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير معلنة إلى رام الله، والتي التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحدث فيها عن ضرورة مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة مستقبل قطاع غزة، وهو الأمر الذي رحب به عباس شريطة عزل حركة حماس عن السلطة.

ورغم تصريحات واشنطن، إلا أن حديث نتنياهو الجمعة الماضية جاء في سياق مختلف، مع إظهار نيته عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في حقبة ما بعد الحرب، مبررًا ذلك بأن إسرائيل لا تثق في أي قوات دولية قد تشارك في إدارة قطاع غزة.

وأكد نتنياهو على تصريحاته على خلال اجتماعه برؤساء بلديات غلاف غزة، قائلًا "لن نسلم قطاع غزة لقوى خارجية".