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BBC

الجيش الأردني: سلاح الجو ينفذ عملية إنزال جديدة لمساعدات طبية في غزة

12:16 ص الأحد 12 نوفمبر 2023
  • عرض 5 صورة
    سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جديدة لمساعدات طبية في غزة
  • عرض 5 صورة
    سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جديدة لمساعدات طبية في غزة
  • عرض 5 صورة
    سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جديدة لمساعدات طبية في غزة
  • عرض 5 صورة
    سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جديدة لمساعدات طبية في غزة
  • عرض 5 صورة
    إنزال مساعدات طبية في غزة
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مصراوي

قال مصدر عسكري أردني، إنه تم إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وتابع الجيش الأردني: "عملية الإنزال تأتي لتعزيز إمكانيات المستشفى الميداني الأردني في غزة".

وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية،في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام أردنية نقلا عن مصادر بالجيش الأردني.
وقبل عدة أيام نفذ الجيش الأردني، عملية إنزال لمساعدات وأدوات طبية، للمستشفى الأردني الميداني في قطاع غزة.

سلاح الجو الأردني مساعدات طبية غزة مستشفيات غزة

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