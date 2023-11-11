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BBC

الحكومة بغزة: نطالب الدول العربية والإسلامية بإنشاء صندوق لإعادة إعمار القطاع

06:57 م السبت 11 نوفمبر 2023

غزة

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مصراوي
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة: اليوم هو يوم الحرب على المستشفيات في قطاع غزة، الاحتلال يستهدف المستشفيات دون أي اهتمام بالقانون الدولي والمواثيق التي تضمن حقوق الإنساني.
وتابع مكتب الإعلامي الحكومي، "نطالب الدول العربية والإسلامية والعالم الحر بطرد كافة سفراء إسرائيل"
وطالب مكتب الإعلام الحكومي الدول العربية والمجتمع الدولي بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، ووقف فضلًا عن رفع الحصار الظالم على القطاع وفتح معبر رفح بشكل دائم.
كما طالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الدول العربية والإسلامية بإنشاء صندوق لإعادة إعمار القطاع.

غزة الاحتلال الإسرائيلي اعمار غزة القمة العربية الإسلامية

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