العاهل الأردني: العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية

مصراوي

قال عبدالله الثاني العاهل الأردني، "الحرب في غزة يجب أن تتوقف فورا وإلا ستدخل منطقتنا صراعا طويلا، هل غزة يتعرضون لحرب بشعة، فإن العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية".

وتابع العاهل الأردني، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، اليوم السبت، "الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون لم يبدأ في 7 أكتوبر بل بدأ منذ 7 عقود".

ولفت إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل الأطباء وفرق الإغاثة والأطفال والنساء وحتى الشيوخ في غزة، فلا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة".

وأكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل الأزمة المستمرة منذ عقود.

وشدد على ضرورة أن تبقى الممرات الإنسانية في غزة آمنة ومفتوحة لإيصال المساعدات بشكل دائم، مؤكدًا أن منع إسرائيل دخول الماء والغذاء إلى سكان غزة جريمة حرب.

وأوضح العاهل الأردني أنه يجب البدء بعملية سلام عاجلة وإلا سيكون البديل استمرار العنف والقتل.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.