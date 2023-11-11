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BBC

المقاومة تتصدى بقوة لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة وتستهدف تجمعاتهم

01:59 م السبت 11 نوفمبر 2023

الاحتلال الاسرائيلي

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مصراوي

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، أنها مستمرة ولليوم الـ36 على التوالي، دك المستوطنات والمدن "الإسرائيلية" بالصواريخ وقذائف الهاون، وتوقع قتلى وجرحى في صفوف العدو.

وصباح اليوم، استهدفت "سرايا القدس"، اليوم السبت، كيسوفيم برشقة صاروخية مركزة.

وقالت سرايا القدس، إن "مقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ، ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو".

كما قصفت سرايا القدس الحشودات العسكرية في محيط موقع مارس العسكري، برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

الاحتلال الاسرائيلي غزة الجهاد الإسلامي القدس

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