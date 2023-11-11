الرئيس الفلسطيني: الاحتلال بدأ حرب إبادة لا مثيل لها وتخطى الخطوط الحمراء

مصراوي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء.,

وتابع الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة العربية الاستثنائية في السعودية: "قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا من أبناء شعبنا في غزة معظمهم أطفال ونساء، كما أن أبناء شعبنا في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "لن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية، فسلطات الاحتلال ومن يساندها يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة، كما أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي، ونطالبها بوقف العدوان والعمل على إنهاء الاحتلال".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء، ونحن أمام لحظة تاريخية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لإرساء السلام، ونطالب مجلس الأمن بالعمل على إيقاف هذه المجازر على الفور وإدخال المساعدات والوقود، كما أننا لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها وقوض الاحتلال حل الدولتين".

وأوضح الرئيس الفلسطيني: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا، ونرفض قطعيا أي مساع لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة الغربية، كما نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يشمل إعادة إعمار غزة، وأيضًا حل قضية اللاجئين".

واختتم الرئيس الفلسطيني كلمته: "نحن جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة، تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيه القدس".

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.

وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة جراء القصف والهجوم الإسرائيلي المتواصلين منذ يوم السابع أكتوبر الماضي تاريخ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك السياسي والدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.