أردوغان يتوجه إلى السعودية للمشاركة في قمة استثنائية لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على غزة

أنقرة 11 نوفمبر (د ب أ)

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية. وسيحضر الرئيس أردوغان القمة الاستثنائية لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة غزة، والشعب الفلسطيني، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية. كما أنه من المتوقع أن يتبادل ممثلو العالم الإسلامي في القمة الأفكار حول الخطوات الملموسة التي سيتم اتخاذها حيال هذه التطورات. وسيلقي الرئيس التركي كلمة أمام القمة، ويتوقع أن يعقد اجتماعات ثنائية مع القادة المشاركين على هامش القمة.