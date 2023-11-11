الصحة بغزة: مجمع الشفاء خرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال لكل ما يتحرك داخله

مصراوي

قال أشرف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء بعد نفاد الوقود تماما.



وتابع المتحدث باسم الصحة في غزة، اليوم السبت: محاصرون في هذه الأثناء داخل مجمع الشفاء الطبي وهناك عدد كبير من المُسيرات في كل الاتجاهات.



ولفت إلى مجمع الشفاء توقف عن العمل وخرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك داخل المجمع.

وأوضح أن أجهزة الأوكسجين توقفت عن العمل وفقدنا مرضى في قسمي العناية والعناية المركزة بمجمع الشفاء، مشيرًا إلى أن المرضى في قسمي العناية والعناية المركزة مهددون بالموت في أي لحظة جراء كثافة النيران داخل مستشفى الشفاء.

وأكد المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة: لا نستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف والنيران.