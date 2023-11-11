إعلان

BBC

الصحة بغزة: مجمع الشفاء خرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال لكل ما يتحرك داخله

11:00 ص السبت 11 نوفمبر 2023

مجازر الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال أشرف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء بعد نفاد الوقود تماما.


وتابع المتحدث باسم الصحة في غزة، اليوم السبت: محاصرون في هذه الأثناء داخل مجمع الشفاء الطبي وهناك عدد كبير من المُسيرات في كل الاتجاهات.


ولفت إلى مجمع الشفاء توقف عن العمل وخرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك داخل المجمع.

وأوضح أن أجهزة الأوكسجين توقفت عن العمل وفقدنا مرضى في قسمي العناية والعناية المركزة بمجمع الشفاء، مشيرًا إلى أن المرضى في قسمي العناية والعناية المركزة مهددون بالموت في أي لحظة جراء كثافة النيران داخل مستشفى الشفاء.

وأكد المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة: لا نستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف والنيران.

الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة في غزة غزة مجمع الشفاء

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي في أكتوبر