قوات الاحتلال تحاصر عددًا من النازحين والأطفال في مستشفى النصر بغزة

مصراوي

تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من النازحين والأطفال في مستشفى النصر غربي قطاع غزة.

وفيما سبق قال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة، إنهم محاصرون في المستشفى منذ أمس، والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيطه

وتابع مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال للجزيرة: "نحن مقبلون على كارثة ولا نستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى".

وأضاف: "نناشد المنظمات الدولية حماية العاملين والنازحين في المستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة أمس في غزة: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر استهداف مباشر بقصف إسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الوزارة أمامها ساعات معدودة للإعلان عن توقف عمل المستشفيات في غزة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة:" أمامنا ساعات معدودة لتوقف عمل مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع، بعد استنفاد محاولات تمديد عملها".

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بالعمل الفوري، لدخول الإمدادات الطبية والوقود قبل وقوع الكارثة.