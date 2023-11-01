أيرلندا: هجوم الاحتلال الصاروخي على غزة أمس لم يكن متناسبًا بأي شكل

مصراوي

أكد وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، أن هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي الصاروخي على غزة يوم أمس الثلاثاء، لم يكن متناسبًا بأي شكل من الأشكال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم، عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة ثانية في مخيم جباليا، وذلك بعدما استهدفت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في الفالوجا بمخيم جباليا.

من جهته، زعم جيش الاحتلال أن الغارة التي نفذتها طائراته أمس، استهدفت إبراهيم بياري، قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكدًا: "جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية التابعة لكتيبة جباليا والتي سيطرت على مبان مدنية في مدينة غزة".