الحكومة الفلسطينية: 45 مدرسة خرجت عن الخدمة و2510 طلاب استشهدوا

مصراوي

قال المتحدث باسم الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الأربعاء، إن مجازر الاحتلال الإسرائيلي خلفت حتى الآن أكثر من 10 آلاف بين شهيد ومفقود.

وأشار إلى أن الاحتلال دمر حتى الآن 32 مقرا حكوميا وعشرات المباني والمؤسسات العامة، لافتا إلى أن 212 مدرسة تعرضت لأضرار و45 مدرسة خرجت عن الخدمة و2510 طلاب في مختلف المراحل التعليمية استشهدوا.

وأكد معروف على أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي دمرت حتى الآن 52 مسجدا بشكل كامل بينما لحقت الأضرار 110 مساجد أخرى.

وشدد معروف على أن مستشفى الشفاء على بعد ساعات من التوقف قسرا لعدم توفر الوقود.

وأوضح أن 70 مصابا غادروا القطاع عبر معبر رفح لتلقي العلاج في مصر، مطالبا بفتح معبر رفح من الاتجاهين بشكل كامل لإدخال المساعدات إلى غزة وإخراج المصابين لتلقي العلاج.

وناشد معروف المسؤولين في مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم في الاتجاهين وتدشين الممر الآمن لإدخال المساعدات والوفود الطبية.

ونوّه إلى أن مخيم جباليا شهد مجزرتين في أقل من 24 ساعة أسفرتا عن استشهاد المئات وعشرات الجثث تحت الأنقاض.