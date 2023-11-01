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العفو الدولية: ندعو دول العالم لمنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل مثل "اتحاد العمال البلجيكي"

06:50 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

منظمة العفو الدولية

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مصراوي

دعت منظمة العفو الدولية بلدان العالم المختلفة إلى أن تتبع خطى اتحاد العمال البلجيكي لمنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل تعقيبا على قتل آلاف المدنيين في غزة.

وكانت نقابات عمال النقل البلجيكية دعت أمس الثلاثاء أعضاءها إلى رفض التعامل مع المعدات العسكرية التي يتم إرسالها إلى إسرائيل لمحاربة المقاومة الفلسطينية وفق ادعاءاتها.

وجاء في البيان "بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة موجهة إلى منطقة الحرب".

وأشار اتحاد النقابات البلجيكي إلى أن تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يُعد مساهمة في إمداد "التنظيمات التي تقتل الأبرياء" وفق ما أوردته صحيفة "رويترز الأمريكية في تقريرها.

وقالت النقابات: "ندعو أعضائنا إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى إسرائيل، مثلما كانت هناك اتفاقيات وقواعد واضحة في بداية الصراع مع روسيا وأوكرانيا".

اتحاد النقابات البلجيكي منظمة العفو الدولية نقابات عمال النقل البلجيكية المقاومة الفلسطينية فلسطين

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