"مراسلون بلا حدود" تطلب من المحكمة الجنائية التحقيق في استهداف الصحفيين بغزة

باريس - (د ب أ)

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جرائم الحرب المتعلقة بقتل الصحفيين أثناء الحرب القائمة في غزة.

وقالت المنظمة، المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام حول العالم، إنها تشعر بقلق خاص بسبب مقتل 8 من الصحفيين الفلسطينيين، في الغارات الجوية التي يتم شنها على غزة، ومقتل مراسل إسرائيلي أثناء تغطيته للهجوم الذي شنته حركة حماس على الكيبوتس الذي يعيش فيه، في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، إن "حجم وخطورة وطبيعة الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين، وتحديدا في غزة، يستلزم إعطاء الأولوية لإجراء تحقيق من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة منذ عام 2018 التي تطالب فيها منظمة "مراسلون بلا حدود" المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة تم ارتكابها ضد صحفيين فلسطينيين في غزة.