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BBC

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين جاكوب ليو سفيرا لدى إسرائيل

12:02 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2023

مجلس الشيوخ الأمريكي

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مصراوي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين جاكوب ليو، سفيرا لدى إسرائيل، وذلك بعد حصوله على 53 صوتا مقابل 43 صوتا، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وشغل جاكوب منصب وزير الخزانة في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما. ووعد جاكوب بالوقوف إلى جانب قادة إسرائيل في هذا الوقت الصعب.

وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة تأكيد تعيينه في وقت سابق في أكتوبر أنه "في هذه اللحظة، لا توجد مهمة أعظم من أن يطلب منه تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل".

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