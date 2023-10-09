بعد دقائق من إعلان الاحتلال قطع المياه.. الأمطار تنهمر على أهل غزة
وكالات:
بدأ تساقط الأمطار في قطاع غزة، بعد دقائق من إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي، قطع جميع أنابيب إمداد المياه من دولة الاحتلال إلى القطاع.
ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى محاصرة غزة، بفصل التيار الكهربي، وخدمات الإنترنت والاتصالات، في محاولة لوقف الهجمات الفلسطينية.
ونشرت حسابات على موقع إكس "تويتر سابقا"، مقطع فيديو لهطول الأمطار على قطاع غزة.
مشاهد للامطار في غزة بعد اعلان الكيان قطع الماء عليهم— اوبزيرفر | (@B667i) October 9, 2023
pic.twitter.com/jJ64UIvKZl
وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على غزة عقب هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" من غزة أول أمس السبت، أوقع قرابة 800 قتيل وحوالي 2600 جريح إسرائيلي.
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