كتائب القسام تستهدف مواقع لجيش الاحتلال بقذائف الهاون
غزة - (د ب أ)
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، استهداف مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في اليوم الثالث من عملية "طوفان الأقصى".
ونشرت القسام مقطع فيديو يوثق استهداف مواقع الاحتلال المحاذية لقطاع غزة بقذائف الهاون.
وأطلقت حماس عملية غير مسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، زامن ذلك عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.
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