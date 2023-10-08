جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 3200 صاروخ على إسرائيل من غزة
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تل أبيب - (د ب أ):
ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا أكثر من 3200 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل خلال هجومهم الكبير.
وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلي اليوم الأحد إن جرى إحصاء 3255 صاروخا قادما منذ صباح أمس السبت.
ومع بدء حركة حماس رشقاتها الصاروخية من غزة صباح أمس السبت، تقدم الفلسطينيون المسلحون إلى داخل إسرائيل برا وبحرا بل وحتى جوا، مستخدمين طائرات شراعية تعمل بمحركات، ما أدى إلى شن هجمات إسرائيلية مضادة.
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