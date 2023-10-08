إسرائيل تعلن نقل 2048 مصابًا إلى المستشفيات

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية أنه قد تم نقل 2048 مصابا إلى المستشفى، حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس أمس، وتداعياته.

ونقلت صحيفة "ها آرتس" الإسرائيلية عن وزارة الصحة القول، إن هناك 20 فردا من بين المصابين "في حالة حرجة".

وأضافت وزارة الصحة أن هناك أيضا 330 فردا حالتهم خطيرة، و396 فردا حالتهم متوسطة، و967 حالتهم طفيفة، و45 أصيبوا بالصدمة، بالإضافة إلى خضوع 188 فردا للتقييم الطبي في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها أعادت السيطرة على مركز شرطة سديروت، بشكل كامل، وذلك بعد معركة استمرت لنحو 20 ساعة، تم خلالها تحييد نحو 10 أفراد من عناصر المقاومة، بحسب ما نقلته "يديعوت أحرونوت" عن الشرطة.

واستخدمت القوات الإسرائيلية أسلوب "طنجرة الضغط"، الذي شمل الاستعانة بالجرافات، وإطلاق صواريخ محمولة على الكتف، وحتى استخدام دبابة تم نقلها إلى المكان بسبب تحصن أفراد المقاومة الذين أطلقوا النار، بحسب الصحيفة.

ويشار إلى أن "طنجرة الضغط" هو تكتيك عملياتي متعدد المراحل يتبعه الجيش الإسرائيلي لاعتقال شخص متمترس داخل منزل، مع وجود احتمالية مرتفعة لتعرض الجيش لإطلاق نار.

ويأتي ذلك في خضم إطلاق حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة.