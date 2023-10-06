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BBC

رئيس كوت ديفوار يقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة

04:32 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

الرئيس الإيفواري الحسن واتارا

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وكالات

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أنّ رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، أقال رئيس الوزراء وأعلن عن حل الحكومة.

وقبل عام أعلن رئيس ساحل العاج، أن رئيس الوزراء باتريك أتشي قدم استقالته واستقالة حكومته، مع اعتزام الرئيس خفض عدد وزراء الحكومة.

وكشف وتارا، أنه سيقلل عدد وزراء الحكومة إلى نحو 30 وزيرا من 41 حاليا على أن تتم التعيينات الجديدة الأسبوع المقبل.

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الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار رئيس الوزراء باتريك أتشي إقالة رئيس وزراء كوت ديفوار

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