اتهام الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بتهم مزدوجة خاصة بالاحتيال

كتبت- ندى محرم

وجهت إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، تهمًأ مزدوجة بالاحتيال اليوم الجمعة.

ووفقا لما أعلنته وكالة فرانس برس، نقلا عن مصادر قضائية، أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وجهت إليه تهم مزدوجة يوم الجمعة 6 أكتوبر، في إطار تحقيق في مناورات احتيالية تهدف إلى تبرئته من شبهات التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

وبحسب فرانس برس، فقد وجهت إلى "ساركوزي"، تهمة إخفاء التلاعب بالشهود، فيما يتعلق بتراجع الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، عن التهم الموجهة إليه نهاية عام 2020، والمشاركة في جمعية إجرامية بهدف ارتكاب جريمة تزوير الأحكام ضمن عصابة منظمة.

وفي عام 2021، حُكم على ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ؛ لمحاولته رشوة أحد القضاة في قضية منفصلة، ويعد ساركوزي البالغ من العمر 68 عاماً أول رئيس فرنسي سابق يحكم عليه بالسجن.