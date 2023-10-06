الخارجية: حرب أكتوبر معجزة عسكرية برهنت على بسالة وقوة الجيش المصري

مصراوي

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، الشعب المصري في الذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وكتب السفير أحمد أبو زيد على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، "نحتفل اليوم باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة..خمسون عاماً مضت ومشاعر الفخر بتلك الملحمة ما تزال حاضرة في نفس كل مصري ومصرية..معجزة عسكرية برهنت على بسالة جيش مصر وقوة إرادته ... فى هذا اليوم العظيم نوجه تحية تقدير وإجلال لقواتنا المسلحة وقادتها المخلصين على مر التاريخ".

وتحتفل مصر اليوم، بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي كبّد فيها الجيش المصري الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبرى وتمكن من استرداد أرض سيناء العظيمة.