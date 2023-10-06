اليونيسف: كوارث الطقس تسببت في تهجير 43 مليون طفل خلال 6 سنوات
(د ب أ)
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن العواصف والفيضانات وحرائق الغابات، تسببت في تهجير أكثر من 43 مليون طفل بين عامي 2016 و 2021 وتشكل خطرا بتشريد 100 مليون طفل آخرين خلال الثلاثين عاما المقبلة.
وأوضحت المنظمة الأممية أن الكوارث المرتبطة بالطقس، والتي تصبح أكثر عنفا وتكرارا حيث تتسبب غازات الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض، تسببت في تهجير قرابة 20 ألف طفل يوميا في 44 دولة على مدار ست سنوات، 95% منهم بسبب الفيضانات، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.
وكانت الصين والفلبين من بين الدول الأكثر تضررًا بسبب العدد الكبير من الأطفال الذين تعرضوا لأحوال جوية متطرفة، ولأن تدابير الإنذار المبكر والإخلاء تحسنت مؤخرا، مما يعني تحسن سبل الإبلاغ.
لكن المقارنة على أساس نسبة الأطفال إلى مجموع السكان تُظهر أن أطفال الدول الجزرية الصغيرة، مثل دومينيكا وفانواتو، هم الأكثر تضررًا من العواصف، بينما أطفال الصومال وجنوب السودان هم الأكثر تضررا من الفيضانات.
وسجلت كندا وإسرائيل والولايات المتحدة أكبر عدد من عمليات النزوح بسبب حرائق الغابات، في حين سجلت الصومال أكبر عدد من حالات النزوح بسبب الجفاف.
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