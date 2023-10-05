الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على مفرزة لجيش النيجر

الجزائر - (د ب أ)

أدانت الجزائر، اليوم الخميس، بـ "أشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة لقوات الجيش النيجري بـ " تباتول" والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت وزارة الخارجية ، في بيان صحفي اليوم، "تتقدم الجزائر بخالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، فإنها تجدد في هذه الظروف العصيبة، تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر والشعب النيجري وتعرب عن حرصها الدائم للحفاظ على السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار".

وجدد البيان دعوة الجزائر للمجتمع الدولي من أجل "تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لمجابهة آفة الإرهاب التي تعيق تحقيق السلام والتنمية في منطقة الساحل والقارة الأفريقية".