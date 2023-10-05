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BBC

مرض غامض يصيب عشرات الطالبات في كينيا

12:46 م الخميس 05 أكتوبر 2023

مرض غامض يصيب طالبات في كينيا

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نيروبي - (د ب أ)

تحقق السلطات الصحية الكينية في مرض غامض أصاب أكثر من 90 طالبة، مما أدى إلى نقلهن إلى المستشفى.

وأبلغت الطالبات، اللواتي يدرسن في مدرسة إيريجي الثانوية للبنات في المنطقة الغربية من كينيا، عن صعوبة في المشي وأعراض آلام في الركبة.

وأكد مسؤول بارز من وزارة التربية والتعليم، الذي زار المدرسة، للآباء أنه تجرى السيطرة على الوضع وأن الفصول الدراسية العادية ستستمر للطلاب الآخرين.

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