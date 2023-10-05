إصابة 5 جنود إسرائيليين عقب انفجار قنبلة يدوية في الضفة الغربية (فيديو)

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة خمسة جنود خلال اقتحام مخيم طولكرم بالضفة الغربية فجر اليوم الخميس.

وقال الجيش، إن من بين الجنود ثلاث إصابات حرجة وإصابتين بحالة متوسطة، مشيرا إلى أن الجنود أصيبوا بانفجار قنبلة يدوية.

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية وزارة الصحة، بحسب بيان حكومي، عن استشهاد شابين يبلغان ٢٣ عامًَا و٢٧ عامًا برصاص إسرائيلي في قرية شوفة جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية داهمت مخيم طولكرم للاجئين واندلعت مواجهات في المنطقة وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وحسب المصادر، اندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية فيما تم تفجير عبوات ناسفة ولوحظ تصاعد ألسنة الدخان بعد انفجار ضخم في المخيم.

ولاحقا، أطلقت قوات إسرائيلية الرصاص على مركبة فلسطينية مستهدفة شابين كانا بداخلها، فيما تم منع طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول للمصابين قبل أن يتم الإعلان عن استشهادهما.