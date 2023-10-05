بيان من الخارجية الأمريكية بشأن المساعدات المصرية
وكالات:
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في إحاطة صحفية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ملتزم بقراره بشأن تقديم 235 مليون دولار لمصر لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تجري مشاورات مع الكونجرس بشأن أموال المساعدة المقدمة لمصر، وذلك بعد إعلان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التحفظ على أموال المساعدة لمصر مستقبلا.
وأضافت الخارجية الأمريكية: "نتواصل مع الكونجرس ومصر بشأن أموال المساعدة السنوية البالغة 235 مليون دولار، والوزير بلنكن مازال ملتزما بقراره بتقديم هذا المبلغ المخصص في موازنة 2022".
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