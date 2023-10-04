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BBC

مقتل شخصين على الأقل في هولندا إثر حادث قارب

10:28 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

هولندا

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أمستردام- (د ب أ)

ذكرت خدمات الطوارئ في دينتيلورد، جنوب روتردام الهولندية اليوم الأربعاء أن شخصين لقيا حتفهما جراء حادث قارب، وما زال شخص ثالث في عداد المفقودين.

وتستبعد الشرطة بقاء الرجل المفقود على قيد الحياة. وتم إنقاذ رجل ألماني /40 عاما/ دون أن يتعرض لإصابة.

وانقلب القارب وعلى متنه أربعة أشخاص أمس الثلاثاء في فولكراك، وهو فرع من بحر الشمال، جنوب غربي البلاد. وما زال سبب الحادث غير واضح.

وتفترض الشرطة أن الضحايا الثلاثة الآخرين ينحدرون من ألمانيا. لكن لم يتم التحقق من ذلك.

وأوقفت الشرطة البحث عن المفقودين أثناء الليل وواصلت البحث اليوم بمساعدة غواصين، وتعتقد الشرطة أن المجموعة كانت في رحلة صيد.

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