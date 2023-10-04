مقتل شخصين على الأقل في هولندا إثر حادث قارب

أمستردام- (د ب أ)

ذكرت خدمات الطوارئ في دينتيلورد، جنوب روتردام الهولندية اليوم الأربعاء أن شخصين لقيا حتفهما جراء حادث قارب، وما زال شخص ثالث في عداد المفقودين.

وتستبعد الشرطة بقاء الرجل المفقود على قيد الحياة. وتم إنقاذ رجل ألماني /40 عاما/ دون أن يتعرض لإصابة.

وانقلب القارب وعلى متنه أربعة أشخاص أمس الثلاثاء في فولكراك، وهو فرع من بحر الشمال، جنوب غربي البلاد. وما زال سبب الحادث غير واضح.

وتفترض الشرطة أن الضحايا الثلاثة الآخرين ينحدرون من ألمانيا. لكن لم يتم التحقق من ذلك.

وأوقفت الشرطة البحث عن المفقودين أثناء الليل وواصلت البحث اليوم بمساعدة غواصين، وتعتقد الشرطة أن المجموعة كانت في رحلة صيد.