مسؤولون أوروبيون وأمريكيون اجتمعوا سرًا مع روسيا قبل الهجوم على قرة باغ
باكو - (د ب أ)
أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصدر دبلوماسي، لم تفصح عن هويته، أن دبلوماسيين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا سريا مع روسيا في 17 سبتمبر، قبل يومين من الهجوم الذي شنته أذربيجان للسيطرة على ناجورنو كاراباخ.
وقال الدبلوماسي إن الاجتماع النادر عقد في تركيا بهدف حل الجمود بشأن ناجورنو كاراباخ، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وشنت أذربيجان الشهر الماضي هجوما عسكريا على المنطقة المتنازع عليها، مما أجبر جمهورية آرتساخ، غير المعترف بها دوليا، على الاستسلام، وأعلن قادتها الأرمن أنه سيجري تفكيك الجمهورية اعتبارا من بداية العام المقبل.
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