إعلان

BBC

بسبب حرب غزة.. بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

09:48 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الرئيس البوليفي إيفو موراليس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس يوم الأربعاء، إن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الهجوم في قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد مئات المدنيين الأبرياء.

وقال موراليس في كلمة ألقاها أمام دبلوماسيين في القصر الحكومي:"بوليفيا لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وبالنظر إلى هذه الهجمات الخطيرة ضد الإنسانية، ستتوقف بوليفيا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ".

وقال موراليس، قبل أن يصف الغزو الإسرائيلي لغزة بأنه "إبادة جماعية" إن"الجرائم التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية تؤثر على السلام والاستقرار في العالم".

سوق مصراوى

الرئيس البوليفي الغزو الإسرائيلي لغزة الحكومة الإسرائيلية بوليفيا بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إسرائيل طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دوي انفجارات في قاعدتين أمريكيتين بسوريا
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market